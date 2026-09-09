„Das war schon etwas ganz Besonderes für mich!“

Seit dem vergangenen Wochenende hat Österreichs Fußball einen Legionär mehr in der deutschen Bundesliga. Denn da feierte der, gerade erst 19 Jahre alt gewordene, Vorarlberger Yanik Spalt sein Debüt für den VfB Stuttgart. Was den Youngster besonders freute und wie die Einwechslung ablief, verriet er danach.