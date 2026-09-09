„Das war schon etwas ganz Besonderes für mich!“

Seit dem vergangenen Wochenende hat Österreichs Fußball einen Legionär mehr in der deutschen Bundesliga. Denn da feierte der, gerade erst 19 Jahre alt gewordene, Vorarlberger Yanik Spalt sein Debüt für den VfB Stuttgart. Was den Youngster besonders freute und wie die Einwechslung ablief, verriet er danach.
Am 3. September feierte der gebürtige Bludenzer, der in Nüziders mit dem Kicken begonnen hatte, seinen 19. Geburtstag. Nur einen Tag später gab es beim 4:1-Heimsieg des VfB Stuttgart gegen den 1. FC Köln dann ein verspätetes Geschenk, als der Youngster kurz vor Spielende für DFB-Nationalteamspieler Angelo Stiller eingewechselt wurde.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.