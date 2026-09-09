Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Falt-iPhone und mehr

Was vom heutigen Apple-Event zu erwarten ist

Digital
09.09.2026 10:18
Porträt von Sebastian Räuchle
Von Sebastian Räuchle

Unter dem Motto „Surprise and Shine“ lädt Apple heute Abend (ab 19 Uhr auf krone.at im Live-Stream zu verfolgen) zu seinem großen Herbst-Event. Im Mittelpunkt steht aller Voraussicht nach die Vorstellung der neuen iPhone-Modelle – darunter erstmals ein faltbares iPhone. Was darüber hinaus zu erwarten ist, erfahren Sie hier.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Den derzeit kursierenden Gerüchten zufolge könnte das Falt-iPhone unter dem Namen iPhone Ultra auf den Markt kommen. Im geschlossenen Zustand soll ein etwa 5,5 Zoll großes OLED-Display zur Verfügung stehen, aufgeklappt soll die Bildschirmdiagonale rund 7,8 Zoll betragen. Im derartigen Zustand könnte das iPhone Ultra nur 4,5 mm dünn sein und wäre damit Apples bisher dünnstes iPhone. Zusammengeklappt ergäbe sich eine Dicke von neun Millimetern, was in etwa der des 8,75 mm dünnen iPhone 17 Pro Max entspricht.

Die Konstruktion bringt laut „MacRumors“ allerdings Kompromisse mit sich: Für Face ID soll im Gehäuse nicht genügend Platz vorhanden sein. Stattdessen könnte Apple auf Touch ID in der Seitentaste setzen. Auch eine Telekamera soll demnach fehlen; vorgesehen seien eine Haupt- und eine Ultraweitwinkelkamera.

Beim Prozessor soll der neue A20 Pro zum Einsatz kommen, gefertigt im 2-Nanometer-Verfahren. Er soll bisherigen Berichten zufolge rund 18 Prozent schneller und bis zu 30 Prozent energieeffizienter als Apples aktueller Spitzenprozessor A19 Pro sein. Ihm zur Seite sollen zwölf Gigabyte Arbeitsspeicher stehen. Die Akkukapazität könnte insgesamt zwischen 5400 und 5800 Milliamperestunden liegen. Zum Vergleich: Das iPhone 17 Pro Max besitzt einen 5088-mAh-Akku.

Lesen Sie auch:
Display-Lieferant für das faltbare iPhone soll dem Vernehmen nach Samsung sein, wo man bereits ...
Krone Plus Logo
Die Technik erklärt
So funktioniert das Display in Apples Falt-iPhone
09.09.2026
Krone Plus Logo
2000-Euro-Luxusgerät
Pixel 11 Pro Fold im Test: Kann Google Falthandy?
21.08.2026
Krone Plus Logo
Falt-Handy im Test
Galaxy Z Fold 8: Das Format macht den Unterschied!
14.08.2026

Was sich jedenfalls bereits jetzt sagen lässt: Apples erstes faltbares Smartphone wird nicht billig sein – auch wegen der zuletzt stark gestiegenen Speicherkosten. Gerüchten zufolge soll es mindestens 2000 US-Dollar kosten, Modelle mit höherer Speicherkapazität könnten sogar über 2500 US-Dollar kosten.

Neue Kamera beim iPhone 18 Pro
Beim iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max soll sich das Design gegenüber der aktuellen Generation dagegen nur geringfügig verändern. Möglich sind neue Farben wie Dunkelrot, Hellblau und Silber. Ein schwarzes Modell soll es möglicherweise nicht geben.

Eine der wichtigsten Neuerungen betrifft offenbar die Hauptkamera. Sie soll eine variable Blende erhalten, wie man sie von klassischen Kameras kennt. Damit könnte das iPhone die einfallende Lichtmenge stärker an die jeweiligen Aufnahmebedingungen anpassen. Darüber hinaus wird über einen neuen, dreischichtigen Bildsensor und eine lichtstärkere Telekamera spekuliert.

Mehr Akkulaufzeit und höhere Preise
Beim iPhone 18 Pro Max wird zudem ein größerer Akku (5567 mAh) erwartet. Zusammen mit dem effizienteren A20-Pro-Chip und einem energieeffizienteren Display könnte dies die Laufzeit deutlich verbessern.

Gleichzeitig müssen sich Käufer offenbar auch hier auf höhere Preise einstellen. „MacRumors“ nennt mögliche Aufschläge von 100 bis 300 US-Dollar gegenüber den Vorgängermodellen.

Rein optisch soll sich das neue iPhone 18 Pro nur geringfügig vom Vorgänger unterscheiden.
Rein optisch soll sich das neue iPhone 18 Pro nur geringfügig vom Vorgänger unterscheiden.(Bild: Dominik Erlinger)

Neue Apple Watches und AirPods
Neben den neuen iPhones könnte Apple auch die neueste Generation seiner Smartwatch vorstellen. Die Apple Watch Series 12 soll den Gerüchten zufolge äußerlich weitgehend unverändert bleiben. Im Gespräch ist allerdings die Rückkehr eines Keramikgehäuses. Ein neuer Prozessor könnte zudem die Gesundheits- und Fitnessfunktionen verbessern.

Wie die Apple Watch Series 12 wird auch die Apple Watch Ultra 4 keine größeren Änderungen erfahren. Sie wird voraussichtlich denselben verbesserten Prozessor und die gleichen damit verbundenen Neuerungen erhalten.

Ebenfalls Teil der Veranstaltung könnten die neuen AirPods 5 sein. „MacRumors“ rechnet unter anderem mit einem neuen H3-Chip, der Klangqualität und Latenz verbessern könnte. Eine Variante mit aktiver Geräuschunterdrückung sowie eine Version ohne ANC sollen weiterhin angeboten werden.

Diese Produkte werden offenbar noch nicht vorgestellt
Nicht jedes für 2026 erwartete Apple-Produkt soll bereits am 9. September erscheinen. Das reguläre iPhone 18 soll dem Bericht zufolge erst im Frühjahr 2027 zusammen mit dem iPhone 18e und einer neuen Generation des iPhone Air folgen.

Auch ein Apple Watch SE 4 wird für dieses Jahr nicht erwartet. Neue Macs mit M6-Chips, ein OLED-MacBook Pro und ein OLED-iPad mini sollen ebenfalls zu einem späteren Zeitpunkt vorgestellt werden.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Digital
09.09.2026 10:18
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Krone Plus Logo
Umstrittener IFA-Trend
Bildschirm, Speaker, Kamera: Die KI-Brillen kommen
Saubermacher-Vorstandsvorsitzender Andreas Opelt (l.) und Anlagenleiter Hanspeter Plazovnik (r.) ...
Krone Plus Logo
Risiko Akku-Recycling
„Vor einer Stunde war wieder die Feuerwehr da“
Dyson CameraJet: Die erste Zahnbürste des vor allem für seine Sauger bekannten Tech-Konzerns ...
Mit Kamera, Munddusche
Dyson erfindet die elektrische Zahnbürste neu
Der deutsche Geheimdienst nutzte die Spielemesse Gamescom für eine Rekrutierungsoffensive.
Spiel programmiert
Bundesnachrichtendienst umwirbt Gaming-Begeisterte
Brennpunkt Medien
Immer online: Was Social Media mit uns macht
Newsletter
krone.at
krone.at
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Deutschland
Trotz AfD-Erfolg: Absolute Mehrheit wohl unmöglich
225.180 mal gelesen
Er ist der Mann der Stunde: AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund
Innenpolitik
FPÖ-Chef zu Klimawandel: „Ist ja Gotteslästerung“
111.001 mal gelesen
Herbert Kickl und der ORF: selten ein entspanntes Verhältnis ...
Adabei Österreich
„Miss Austria“ Lucia Sisic mit 22 Jahren gestorben
101.189 mal gelesen
Große Bestürzung und Fassungslosigkeit herrscht über den plötzlichen Tod von Lucia Sisic, die ...
Innenpolitik
FPÖ-Chef zu Klimawandel: „Ist ja Gotteslästerung“
3317 mal kommentiert
Herbert Kickl und der ORF: selten ein entspanntes Verhältnis ...
Außenpolitik
Nach CDU-Wahlschock: Merz mit klarer Ansage an AfD
1690 mal kommentiert
Für Deutschlands Kanzler Friedrich Merz (CDU) wird es innenpolitisch immer bedrohlicher.
Innenpolitik
„Seit 40 Jahren klar: Mensch macht Klimawandel“
1401 mal kommentiert
Ist es „Gotteslästerung“, wenn man Menschen für den Klimawandel verantwortlich macht, wie ...
Mehr Digital
Falt-iPhone und mehr
Was vom heutigen Apple-Event zu erwarten ist
Krone Plus Logo
Die Technik erklärt
So funktioniert das Display in Apples Falt-iPhone
„Leben statt Liken!“
Radikale Anti-Smartphone-Front macht in Wien mobil
Soziale Medien
Experten fordern Verbesserungen statt Verbot
Vor Xi-Besuch
USA werfen China Abschöpfen von KI-Technologie vor

Produkt Vergleiche

Amazon-Kindle Vergleich
Zum Vergleich
amazon kindle
Apple-iPad Vergleich
Zum Vergleich
apple ipad
Apple-iPhone Vergleich
Zum Vergleich
apple iphone
Apple Macbook Vergleich
Zum Vergleich
apple macbook
Bluetooth Lautsprecher Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
DSL Speedtest
Zum Vergleich
autokredit
Fernseher Vergleich
Zum Vergleich
fernseher
Fritz Repeater Vergleich
Zum Vergleich
fritz repeater
Gaming Laptop Vergleich
Zum Vergleich
gaming laptop
Grafikkarten Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf