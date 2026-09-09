Was vom heutigen Apple-Event zu erwarten ist

Unter dem Motto „Surprise and Shine“ lädt Apple heute Abend (ab 19 Uhr auf krone.at im Live-Stream zu verfolgen) zu seinem großen Herbst-Event. Im Mittelpunkt steht aller Voraussicht nach die Vorstellung der neuen iPhone-Modelle – darunter erstmals ein faltbares iPhone. Was darüber hinaus zu erwarten ist, erfahren Sie hier.
Den derzeit kursierenden Gerüchten zufolge könnte das Falt-iPhone unter dem Namen iPhone Ultra auf den Markt kommen. Im geschlossenen Zustand soll ein etwa 5,5 Zoll großes OLED-Display zur Verfügung stehen, aufgeklappt soll die Bildschirmdiagonale rund 7,8 Zoll betragen. Im derartigen Zustand könnte das iPhone Ultra nur 4,5 mm dünn sein und wäre damit Apples bisher dünnstes iPhone. Zusammengeklappt ergäbe sich eine Dicke von neun Millimetern, was in etwa der des 8,75 mm dünnen iPhone 17 Pro Max entspricht.
Die Konstruktion bringt laut „MacRumors“ allerdings Kompromisse mit sich: Für Face ID soll im Gehäuse nicht genügend Platz vorhanden sein. Stattdessen könnte Apple auf Touch ID in der Seitentaste setzen. Auch eine Telekamera soll demnach fehlen; vorgesehen seien eine Haupt- und eine Ultraweitwinkelkamera.
Beim Prozessor soll der neue A20 Pro zum Einsatz kommen, gefertigt im 2-Nanometer-Verfahren. Er soll bisherigen Berichten zufolge rund 18 Prozent schneller und bis zu 30 Prozent energieeffizienter als Apples aktueller Spitzenprozessor A19 Pro sein. Ihm zur Seite sollen zwölf Gigabyte Arbeitsspeicher stehen. Die Akkukapazität könnte insgesamt zwischen 5400 und 5800 Milliamperestunden liegen. Zum Vergleich: Das iPhone 17 Pro Max besitzt einen 5088-mAh-Akku.
Was sich jedenfalls bereits jetzt sagen lässt: Apples erstes faltbares Smartphone wird nicht billig sein – auch wegen der zuletzt stark gestiegenen Speicherkosten. Gerüchten zufolge soll es mindestens 2000 US-Dollar kosten, Modelle mit höherer Speicherkapazität könnten sogar über 2500 US-Dollar kosten.
Neue Kamera beim iPhone 18 Pro
Beim iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max soll sich das Design gegenüber der aktuellen Generation dagegen nur geringfügig verändern. Möglich sind neue Farben wie Dunkelrot, Hellblau und Silber. Ein schwarzes Modell soll es möglicherweise nicht geben.
Eine der wichtigsten Neuerungen betrifft offenbar die Hauptkamera. Sie soll eine variable Blende erhalten, wie man sie von klassischen Kameras kennt. Damit könnte das iPhone die einfallende Lichtmenge stärker an die jeweiligen Aufnahmebedingungen anpassen. Darüber hinaus wird über einen neuen, dreischichtigen Bildsensor und eine lichtstärkere Telekamera spekuliert.
Mehr Akkulaufzeit und höhere Preise
Beim iPhone 18 Pro Max wird zudem ein größerer Akku (5567 mAh) erwartet. Zusammen mit dem effizienteren A20-Pro-Chip und einem energieeffizienteren Display könnte dies die Laufzeit deutlich verbessern.
Gleichzeitig müssen sich Käufer offenbar auch hier auf höhere Preise einstellen. „MacRumors“ nennt mögliche Aufschläge von 100 bis 300 US-Dollar gegenüber den Vorgängermodellen.
Neue Apple Watches und AirPods
Neben den neuen iPhones könnte Apple auch die neueste Generation seiner Smartwatch vorstellen. Die Apple Watch Series 12 soll den Gerüchten zufolge äußerlich weitgehend unverändert bleiben. Im Gespräch ist allerdings die Rückkehr eines Keramikgehäuses. Ein neuer Prozessor könnte zudem die Gesundheits- und Fitnessfunktionen verbessern.
Wie die Apple Watch Series 12 wird auch die Apple Watch Ultra 4 keine größeren Änderungen erfahren. Sie wird voraussichtlich denselben verbesserten Prozessor und die gleichen damit verbundenen Neuerungen erhalten.
Ebenfalls Teil der Veranstaltung könnten die neuen AirPods 5 sein. „MacRumors“ rechnet unter anderem mit einem neuen H3-Chip, der Klangqualität und Latenz verbessern könnte. Eine Variante mit aktiver Geräuschunterdrückung sowie eine Version ohne ANC sollen weiterhin angeboten werden.
Diese Produkte werden offenbar noch nicht vorgestellt
Nicht jedes für 2026 erwartete Apple-Produkt soll bereits am 9. September erscheinen. Das reguläre iPhone 18 soll dem Bericht zufolge erst im Frühjahr 2027 zusammen mit dem iPhone 18e und einer neuen Generation des iPhone Air folgen.
Auch ein Apple Watch SE 4 wird für dieses Jahr nicht erwartet. Neue Macs mit M6-Chips, ein OLED-MacBook Pro und ein OLED-iPad mini sollen ebenfalls zu einem späteren Zeitpunkt vorgestellt werden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.