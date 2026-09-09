Was vom heutigen Apple-Event zu erwarten ist

Den derzeit kursierenden Gerüchten zufolge könnte das Falt-iPhone unter dem Namen iPhone Ultra auf den Markt kommen. Im geschlossenen Zustand soll ein etwa 5,5 Zoll großes OLED-Display zur Verfügung stehen, aufgeklappt soll die Bildschirmdiagonale rund 7,8 Zoll betragen. Im derartigen Zustand könnte das iPhone Ultra nur 4,5 mm dünn sein und wäre damit Apples bisher dünnstes iPhone. Zusammengeklappt ergäbe sich eine Dicke von neun Millimetern, was in etwa der des 8,75 mm dünnen iPhone 17 Pro Max entspricht.