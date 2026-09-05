Mehr als 15.000 Bearbeitungen durch KI-Agenten

Aufgedeckt wurde der Vorfall von Forschern der gemeinnützigen Organisation Nightingale. Sie fanden auf der deutschen Wiki-Seite „DseWiki“, die sich an Programmierer richtet, mehr als 15.000 Bearbeitungen durch die KI-Agenten. Diese hätten die Seite zu einer Art schwarzem Brett umfunktioniert, um sich über Taktiken auszutauschen, wie sich Beschränkungen umgehen und das eigene Verhalten verbergen ließen.