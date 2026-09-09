Beach-Girls wandeln auf den Spuren der Tennis-Asse

Dort, wo sonst die Tennis-Elite um Punkte für die Weltrangliste kämpft, geht es ab Freitag um die österreichischen Beachvolleyball-Staatsmeistertitel. Im Kitzbüheler Stadion werden neben den top gesetzten Klinger-Schwestern auch drei Vorarlbergerinnen an den Start gehen. Während es für zwei von ihnen eine Premiere ist, hat die Dritte vor dem Auftakt jede Menge Stress.