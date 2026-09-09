Beach-Girls wandeln auf den Spuren der Tennis-Asse

Dort, wo sonst die Tennis-Elite um Punkte für die Weltrangliste kämpft, geht es ab Freitag um die österreichischen Beachvolleyball-Staatsmeistertitel. Im Kitzbüheler Stadion werden neben den top gesetzten Klinger-Schwestern auch drei Vorarlbergerinnen an den Start gehen. Während es für zwei von ihnen eine Premiere ist, hat die Dritte vor dem Auftakt jede Menge Stress.
„Die Woche ist in der Tat ein bisschen stressig“, lacht Sarah Hinteregger, die gerade dabei ist ihre Masterarbeit an der Uni Innsbruck fertigzustellen, kommenden Montag an der Ferrarischule in der Tiroler Landeshauptstadt als Geographie- und Sportlehrerin beginnt und dazu noch ab Freitag mit Laura Rieger bei den Beachvolleyball-Staatsmeisterschaften dabei ist.
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