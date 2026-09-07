FPÖ-Chef zu Klimawandel: „Gotteslästerung!“

Es sei gar „Gotteslästerung“, das nur den Menschen zuzuschreiben. Gibt es den menschengemachten Klimawandel? Die FPÖ sei die einzige Partei, die sich zum Klimawandel bekenne – es verändere sich eben und man könne Temperaturen nicht „fixieren“. Nicht zum ersten Mal streicht Kickl den „kleinen Anteil“ Österreichs am weltweiten CO2-Ausstoß heraus, hält Milliarden für den Klimaschutz für den Auslöser der nächsten Teuerungswelle und das Klimagesetz für „verrückte Politik“.

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