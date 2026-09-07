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Kickl im ORF

FPÖ-Chef zu Klimawandel: „Gotteslästerung!“

Innenpolitik
07.09.2026 20:27
Herbert Kickl und der ORF: selten ein entspanntes Verhältnis ...
Herbert Kickl und der ORF: selten ein entspanntes Verhältnis ...(Bild: Imre Antal)
Porträt von Teresa Spari
Von Teresa Spari

Wenn Herbert Kickl einen seiner seltenen Auftritte im ORF wahrnimmt, dann weiß man schon vorab: Ein Rundumschlag steht an. Gegen die „System“-Medien, die „System“-Parteien, eben einfach das „System“ an sich. Beflügelt durch den Wahlsieg der Schwesterpartei AfD in Sachsen-Anhalt, nimmt der Chef der größten Oppositionspartei als letzter bei Simone Stribl im Sommergespräch Platz. Klimawandel, Nähe zu den Identitären und warum mehr Kinder das Pensionsproblem lösen sollen: Es wurde hitzig.

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„Heute zu Gast bei unserem ,Lieblingssender‘“, zeigte der blaue Parteichef am Nachmittag mit Augenzwinkern auf seiner Facebook-Seite schon, in welche Richtung der Abend gehen würde. Er werde „dort Klartext reden – über die Probleme, die den Menschen in Österreich unter den Nägeln brennen, über die unzähligen Fehlentwicklungen in unserem Land und darüber, was sich endlich ändern muss.“

Was genau diese Probleme sind? Für Stribl und den ORF wohl die Nähe der FPÖ zu den Identitären und die Klimakrise, für Kickl und die FPÖ das „Propaganda-Instrument ORF“ und die Ausländerkriminalität. Wer am Ende mehr Themen durchbringt? Mit der „Krone“ verfolgen Sie das „ORF“-Sommergespräch ab 21 Uhr hier mit – und können über Kickls Performance abstimmen.

Menschengemachter Klimawandel? „Nehme ich so nicht hin“
Los ging es mit dem Klimawandel, der für Kickl „Alarmismus“ sei. „Einmal war es das Waldsterben, dann das Ozonloch, jetzt ist es der Klimawandel.“ Das alles sei nur Ablenkung. Und Leuten, die bei 40 Grad nicht mehr aus dem Haus gehen könnten, denen „sei auch nicht geholfen, wenn man ihnen sagt, dass die Welt untergeht.“ Dass das von Menschen produzierte CO2 schuld sei, wolle er „so nicht hinnehmen.“ 

Es sei gar „Gotteslästerung“, das nur den Menschen zuzuschreiben. Gibt es den menschengemachten Klimawandel? Die FPÖ sei die einzige Partei, die sich zum Klimawandel bekenne – es verändere sich eben und man könne Temperaturen nicht „fixieren“. Nicht zum ersten Mal streicht Kickl den „kleinen Anteil“ Österreichs am weltweiten CO2-Ausstoß heraus, hält Milliarden für den Klimaschutz für den Auslöser der nächsten Teuerungswelle und das Klimagesetz für „verrückte Politik“.

Bewerten Sie hier den Auftritt von Herbert Kickl:

Mehr Kinder sollen Probleme lösen
Dann geht es weiter mit der Wehrpflicht: Man werde einer „vernünftigen Lösung“ zustimmen – bisher habe man aber noch keine gehört. Die Koalition braucht die Zustimmung der Blauen oder der Grünen für die Umsetzung, beide Parteien waren bisher abwartend. 

Bei den Pensionen werde es mit der FPÖ keine Erhöhung des Antrittsalters geben. „Das ist mir zu billig.“ Wie das System dann gesichert werden solle? „Da müssen wir schauen, dass Familien wieder mehr als ein Kind bekommen.“ Der blaue Budget-Experte Arnold Schiefer hatte das noch anders gesehen und eine längere Arbeitsdauer vorgeschlagen: „Aber Partei-Obmann bin immer noch ich“, würgt Kickl die Debatte ab. 

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Hier die krone.tv-Sommergespräche nachsehen:
Mit Herbert Kickl schließt der ORF seine Sommergespräche ab. Bei krone.tv geht der Polit-Sommer in Verlängerung. Nach Leonore GewesslerBeate Meinl-ReisingerChristian Stocker und Andreas Babler stellt sich FPÖ-Chef Kickl Mitte September den Fragen von Politik-Chef Christian Nusser und krone.tv-Redakteurin Katia Wagner.

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