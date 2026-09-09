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Würden Sie mehr für Ihre Gesundheit ausgeben?

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09.09.2026 18:00
Rund die Hälfte der Österreicher würde mehr für die eigene Gesundheit ausgeben.
Rund die Hälfte der Österreicher würde mehr für die eigene Gesundheit ausgeben.(Bild: LIGHTFIELD STUDIOS - stock.adobe.com)
Porträt von Thomas Brauner
Von Thomas Brauner

Laut einer neuen Umfrage wäre jeder zweite Österreicher bereit, für die Gesundheit tiefer in die eigene Tasche zu greifen. Bei immer wieder aufkeimenden Diskussionen über das Gesundheitssystem, dessen Kosten und Effizienz, ist das nicht wirklich verwunderlich. Würden Sie persönlich mehr für Ihre Gesundheit ausgeben? Diskutieren Sie mit!

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Fast jeder vierte Euro wird mittlerweile von privater Hand in das Gesundheitssystem eingespeist und laut einer repräsentativen Befragung durch die UNIQA-Versicherung, würden 48 Prozent der jüngeren Mitbürger gerne mehr für die eigene Gesundheitsvorsorge tun. Für 60 Prozent ist es wichtig, sich gegebenenfalls einen Privatarzt leisten zu können. Dafür wären die Österreicher auch bereit, mehr Geld in die Hand zu nehmen. Im Schnitt handelt es sich dabei monatlich um 55 Euro bzw. sogar 62 Euro bei Jüngeren. 

Die Infografik zeigt die Entwicklung der Gesundheitsausgaben in Österreich von 2015 bis 2024 ohne Langzeitpflege. Die Gesamtausgaben steigen um 60 % von 32,6 auf 52,1 Milliarden Euro. Öffentliche Ausgaben wachsen um 65 %, private um 46 %. Spitalsambulanzen verzeichnen mit 144 % den stärksten Anstieg, gefolgt von niedergelassenem Bereich mit 63 % und stationärer Versorgung mit 53 %. Das nominale BIP wächst im Vergleich um 44 %. Quelle: Parlament/Budgetdienst.

130.000 Patienten in Privatspitälern
Rund 15 Prozent aller Katarakt-Operationen, zehn Prozent aller Knie-Totalprothesen und 14 Prozent aller Geburten, finden in Österreichs Privatspitälern statt. Daher fordert Hans Aubauer, Leiter Group Health Insurance bei UNIQA, die Debatte dürfe nicht auf ein Ausspielen der beiden Systeme gegeneinander hinauslaufen und spricht weiter von einer längst bestehenden „Verbundversorgung“. Seit Jahrzehnten gebe es das Zusammenspiel zwischen privater und öffentlicher Medizin, so Aubauer.

Diskutieren Sie mit!
Wären Sie grundsätzlich bereit, mehr für die eigene Gesundheit zu zahlen, oder sollte das öffentliche Gesundheitssystem diese Kosten decken? Ab welchem Betrag wären Ihnen die Ausgaben zu hoch und was wäre für Sie noch tragbar? Welche generellen Vorschläge haben Sie, um unsere Gesundheitsvorsorge zu verbessern, und welche Probleme sollten vorrangig gelöst werden? 

Wir freuen uns auf Ihre Vorschläge und Ideen dazu in den Kommentaren!

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