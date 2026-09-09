Würden Sie mehr für Ihre Gesundheit ausgeben?

Fast jeder vierte Euro wird mittlerweile von privater Hand in das Gesundheitssystem eingespeist und laut einer repräsentativen Befragung durch die UNIQA-Versicherung, würden 48 Prozent der jüngeren Mitbürger gerne mehr für die eigene Gesundheitsvorsorge tun. Für 60 Prozent ist es wichtig, sich gegebenenfalls einen Privatarzt leisten zu können. Dafür wären die Österreicher auch bereit, mehr Geld in die Hand zu nehmen. Im Schnitt handelt es sich dabei monatlich um 55 Euro bzw. sogar 62 Euro bei Jüngeren.