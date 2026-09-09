Stahl, Staub und Zweifel: 9/11 im Faktencheck

Die bekanntesten 9/11-Verschwörungstheorien behaupten, dass die US-Regierung oder ausländische Akteure die Terroranschläge inszeniert oder bewusst zugelassen hätten. Obwohl dies durch offizielle Untersuchungen, Berichte und Experten umfassend entkräftet wurden, sind sie dank der „9/11-Truth“-Bewegung weiterhin einflussreich.