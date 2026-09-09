Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Die Technik erklärt

So funktioniert der Bildschirm im faltbaren iPhone

Digital
09.09.2026 09:17
Display-Lieferant für das faltbare iPhone soll dem Vernehmen nach Samsung sein, wo man bereits ...
Display-Lieferant für das faltbare iPhone soll dem Vernehmen nach Samsung sein, wo man bereits seit sieben Jahren sogenannte Foldables baut.(Bild: Samsung)
Porträt von Dominik Erlinger
Von Dominik Erlinger

Smartphone-Branchenprimus Apple hat sich Zeit gelassen: Sieben Jahre nach dem ersten faltbaren Smartphone von Samsung und immer noch Jahre nach der chinesischen Konkurrenz läutet man nun auch beim iPhone die Ära der Falt-Displays ein: Am Mittwochabend ab 19 Uhr soll das Falt-iPhone endlich enthüllt werden. Aber wie funktioniert so ein aufklappbarer Smartphone-Bildschirm eigentlich? Krone+ zeigt es Ihnen.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Ein hochauflösender Bildschirm, den man wie ein Buch zusammenklappen oder wie eine Zeitung zusammenrollen kann - das galt bis vor einigen Jahren als Zukunftsmusik. Doch OLED-Technologie ermöglicht neue Bauformen – und auch wenn die ersten Generationen faltbarer Smartphones noch ihre Kinderkrankheiten hatten, könnte sich die Gerätekategorie mit dem Einstieg von Apple nun endgültig etablieren. Wir erklären vorab, wie Falt-Smartphones aufgebaut sind und welche technischen Herausforderungen sie lösen.

Weiterlesen mit Ihrem digitalen Zugang
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Digital
09.09.2026 09:17
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Samsung
iPhone
SmartphoneBildschirm

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Krone Plus Logo
Umstrittener IFA-Trend
Bildschirm, Speaker, Kamera: Die KI-Brillen kommen
Saubermacher-Vorstandsvorsitzender Andreas Opelt (l.) und Anlagenleiter Hanspeter Plazovnik (r.) ...
Krone Plus Logo
Risiko Akku-Recycling
„Vor einer Stunde war wieder die Feuerwehr da“
Dyson CameraJet: Die erste Zahnbürste des vor allem für seine Sauger bekannten Tech-Konzerns ...
Mit Kamera, Munddusche
Dyson erfindet die elektrische Zahnbürste neu
Der deutsche Geheimdienst nutzte die Spielemesse Gamescom für eine Rekrutierungsoffensive.
Spiel programmiert
Bundesnachrichtendienst umwirbt Gaming-Begeisterte
Brennpunkt Medien
Immer online: Was Social Media mit uns macht
Newsletter
krone.at
krone.at
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Deutschland
Trotz AfD-Erfolg: Absolute Mehrheit wohl unmöglich
224.976 mal gelesen
Er ist der Mann der Stunde: AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund
Innenpolitik
FPÖ-Chef zu Klimawandel: „Ist ja Gotteslästerung“
110.095 mal gelesen
Herbert Kickl und der ORF: selten ein entspanntes Verhältnis ...
Adabei Österreich
„Miss Austria“ Lucia Sisic mit 22 Jahren gestorben
99.682 mal gelesen
Große Bestürzung und Fassungslosigkeit herrscht über den plötzlichen Tod von Lucia Sisic, die ...
Innenpolitik
FPÖ-Chef zu Klimawandel: „Ist ja Gotteslästerung“
3298 mal kommentiert
Herbert Kickl und der ORF: selten ein entspanntes Verhältnis ...
Deutschland
Was, wenn wirklich niemand mit AfD regieren will?
1947 mal kommentiert
Große Freude bei den AfD-Parteichefs nach dem Wahlerfolg – mit wem die Partei regieren soll, ist ...
Außenpolitik
Nach CDU-Wahlschock: Merz mit klarer Ansage an AfD
1689 mal kommentiert
Für Deutschlands Kanzler Friedrich Merz (CDU) wird es innenpolitisch immer bedrohlicher.
Mehr Digital
Krone Plus Logo
Die Technik erklärt
So funktioniert der Bildschirm im faltbaren iPhone
„Leben statt Liken!“
Radikale Anti-Smartphone-Front macht in Wien mobil
Soziale Medien
Experten fordern Verbesserungen statt Verbot
Vor Xi-Besuch
USA werfen China Abschöpfen von KI-Technologie vor
Streit um Nutzerdaten
Dating-App Grindr stimmt Millionenvergleich zu

Produkt Vergleiche

Amazon-Kindle Vergleich
Zum Vergleich
amazon kindle
Apple-iPad Vergleich
Zum Vergleich
apple ipad
Apple-iPhone Vergleich
Zum Vergleich
apple iphone
Apple Macbook Vergleich
Zum Vergleich
apple macbook
Bluetooth Lautsprecher Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
DSL Speedtest
Zum Vergleich
autokredit
Fernseher Vergleich
Zum Vergleich
fernseher
Fritz Repeater Vergleich
Zum Vergleich
fritz repeater
Gaming Laptop Vergleich
Zum Vergleich
gaming laptop
Grafikkarten Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf