So funktioniert der Bildschirm im faltbaren iPhone

Smartphone-Branchenprimus Apple hat sich Zeit gelassen: Sieben Jahre nach dem ersten faltbaren Smartphone von Samsung und immer noch Jahre nach der chinesischen Konkurrenz läutet man nun auch beim iPhone die Ära der Falt-Displays ein: Am Mittwochabend ab 19 Uhr soll das Falt-iPhone endlich enthüllt werden. Aber wie funktioniert so ein aufklappbarer Smartphone-Bildschirm eigentlich? Krone+ zeigt es Ihnen.
Ein hochauflösender Bildschirm, den man wie ein Buch zusammenklappen oder wie eine Zeitung zusammenrollen kann - das galt bis vor einigen Jahren als Zukunftsmusik. Doch OLED-Technologie ermöglicht neue Bauformen – und auch wenn die ersten Generationen faltbarer Smartphones noch ihre Kinderkrankheiten hatten, könnte sich die Gerätekategorie mit dem Einstieg von Apple nun endgültig etablieren. Wir erklären vorab, wie Falt-Smartphones aufgebaut sind und welche technischen Herausforderungen sie lösen.
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