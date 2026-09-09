So funktioniert der Bildschirm im faltbaren iPhone

Ein hochauflösender Bildschirm, den man wie ein Buch zusammenklappen oder wie eine Zeitung zusammenrollen kann - das galt bis vor einigen Jahren als Zukunftsmusik. Doch OLED-Technologie ermöglicht neue Bauformen – und auch wenn die ersten Generationen faltbarer Smartphones noch ihre Kinderkrankheiten hatten, könnte sich die Gerätekategorie mit dem Einstieg von Apple nun endgültig etablieren. Wir erklären vorab, wie Falt-Smartphones aufgebaut sind und welche technischen Herausforderungen sie lösen.