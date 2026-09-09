Lokalbahn-Glocke ganz plötzlich leiser gestellt

Seit Juni zittern die Oberndorfer wegen einer Glocke bei einem Bahnübergang. Diese steht in dicht besiedeltem Gebiet – die „Krone“ berichtete mehrfach. Jetzt wurde bei einem Lokalaugenschein mit 50 Anrainern am späten Dienstagabend die Lautstärke der Anlage plötzlich deutlich reduziert ...
Ob es sich hier um einen ersten dauerhaften Erfolg handelt oder lediglich zu Schauzwecken leiser gestellt wurde, bleibt abzuwarten. Eine Beschwerde der Gemeinde gegen die Glocke liegt vor. Dementsprechend dürfte das Läutewerk ab Sonntag, wenn der Regelbetrieb startet, eigentlich gar nicht mehr läuten.
Davon ausgenommen sind die Testfahrten der Lokalbahn, die nachts stattfinden. Das führte so weit, dass die zwölfjährige Laura Lachout wegen Schlafmangels sogar selbst den Bürgermeister der Stadtgemeinde um Hilfe gebeten hat.
Beim Lokalaugenschein waren etwa 50 Anrainer vor Ort. Sie sprachen dabei von einer „Frechheit“, dass ausgerechnet beim Vorführen plötzlich leiser gebimmelt wurde.
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