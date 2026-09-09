Lokalbahn-Glocke ganz plötzlich leiser gestellt

Ob es sich hier um einen ersten dauerhaften Erfolg handelt oder lediglich zu Schauzwecken leiser gestellt wurde, bleibt abzuwarten. Eine Beschwerde der Gemeinde gegen die Glocke liegt vor. Dementsprechend dürfte das Läutewerk ab Sonntag, wenn der Regelbetrieb startet, eigentlich gar nicht mehr läuten.