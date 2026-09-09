Mit 21 Jahren Ski-Auszeit: „Freu mich auf Abstand“

Der 21-Jährige, der heuer mit Guide Nico Haberl alle fünf Kristallkugeln und dreimal Gold bei den Paralympics in Cortina gewann, erklärte: „Jetzt ist für mich der richtige Zeitpunkt, einmal einen Schritt zurück zu machen und mich auf die Matura zu konzentrieren. Ich freue mich auf den Abstand zum Rennsport. Ich nehme mir dieses Jahr, ohne schon jetzt zu wissen, wie es danach weitergeht. Ich werde nach der Pause entscheiden, ob und in welcher Form ich in den Spitzensport zurückkehre.“