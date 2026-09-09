Partys der Grazer Korbjäger soll es gratis geben

Eine neue Ära im Grazer Basketball hat begonnen! „Wir sind seit 1. Juli im Amt. In dieser kurzen Zeit haben wir im Hintergrund viel bewegt. Alle unsere Spieler sind auch schon da. Das Fundament steht, wir können zuversichtlich in die Saison starten“, sagt Martin Mitter, Geschäftsführer von Neo-Klub Eagles.