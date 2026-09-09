Partys der Grazer Korbjäger soll es gratis geben

Neo-Klub Eagles Graz fiebert der neuen Basketball-Saison entgegen. Der Verein hat eine neue Führung, neue Ideen und Funktionäre mit ganz viel Motivation. Der Kader ist bereits fixiert, ein Legionär wurde reduziert. Und mit Ervin Dragsic haben die Eagles einen Trainer, der bereits seit Jahren erfolgreich in Graz arbeitet.
Eine neue Ära im Grazer Basketball hat begonnen! „Wir sind seit 1. Juli im Amt. In dieser kurzen Zeit haben wir im Hintergrund viel bewegt. Alle unsere Spieler sind auch schon da. Das Fundament steht, wir können zuversichtlich in die Saison starten“, sagt Martin Mitter, Geschäftsführer von Neo-Klub Eagles.
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