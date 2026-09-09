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Wie Sie von der neuen Pensionsreform profitieren

Innenpolitik
09.09.2026 17:10
Heute wurde die Pensionsreform im Sozialausschuss beschlossen.
Heute wurde die Pensionsreform im Sozialausschuss beschlossen.(Bild: APA/BARBARA GINDL)
Porträt von Jennifer Kapellari
Von Jennifer Kapellari

Wer nach Erreichen des gesetzlichen Pensionsalters weiterarbeitet, soll künftig deutlich weniger Steuern zahlen. Doch das Paket bringt auch für Millionen Beschäftigte eine grundlegende Änderung. Krone+ erklärt, was neu ist.

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Arbeiten, obwohl man längst in Pension gehen könnte? Das soll sich künftig zumindest finanziell ordentlich auszahlen. Mit der neuen Aktivpension, die am Mittwoch im Sozialausschuss beschlossen wurde, schafft die Regierung einen Steuerfreibetrag von 1250 Euro im Monat beziehungsweise 15.000 Euro im Jahr. Die ÖVP spricht sogar von der „größten Entlastung, die es je für Einzelpersonen gegeben hat“.

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