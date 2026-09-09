Wie Sie von der neuen Pensionsreform profitieren

Arbeiten, obwohl man längst in Pension gehen könnte? Das soll sich künftig zumindest finanziell ordentlich auszahlen. Mit der neuen Aktivpension, die am Mittwoch im Sozialausschuss beschlossen wurde, schafft die Regierung einen Steuerfreibetrag von 1250 Euro im Monat beziehungsweise 15.000 Euro im Jahr. Die ÖVP spricht sogar von der „größten Entlastung, die es je für Einzelpersonen gegeben hat“.