Sommerjob zu Ende? Das sollten Sie jetzt noch tun

Die Ferien sind so gut wie vorbei, das Praktikum bzw. der Ferienjob auch; und der Lohn ist angekommen. Alles gut, alles fertig? Nicht ganz: Was Sie bzw. Ihre Kinder zum Abschluss jetzt noch tun sollten.
Mit dem Sommer neigt sich auch die Zeit der – zumeist ersten – Erfahrungen im Berufsleben für den Nachwuchs zu Ende. Doch vor allem bei jungen Beschäftigten kann es zu Fehlern bei der Abrechnung kommen. So müssen auch hier nicht verbrauchter Urlaub, Urlaubs- und Weihnachtsgeld, Überstunden und Co. korrekt abgerechnet werden.
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