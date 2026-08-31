Sommerjob zu Ende? Das sollten Sie jetzt noch tun

Mit dem Sommer neigt sich auch die Zeit der – zumeist ersten – Erfahrungen im Berufsleben für den Nachwuchs zu Ende. Doch vor allem bei jungen Beschäftigten kann es zu Fehlern bei der Abrechnung kommen. So müssen auch hier nicht verbrauchter Urlaub, Urlaubs- und Weihnachtsgeld, Überstunden und Co. korrekt abgerechnet werden.