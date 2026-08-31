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Sommerjob zu Ende? Das sollten Sie jetzt noch tun

Recht beraten
31.08.2026 17:35
Praktikum oder Ferialjob? Je nachdem steht Ihnen Unterschiedliches zu.
Praktikum oder Ferialjob? Je nachdem steht Ihnen Unterschiedliches zu.(Bild: sofiko14 - stock.adobe.com)
Porträt von Silvia Schober
Von Silvia Schober

Die Ferien sind so gut wie vorbei, das Praktikum bzw. der Ferienjob auch; und der Lohn ist angekommen. Alles gut, alles fertig? Nicht ganz: Was Sie bzw. Ihre Kinder zum Abschluss jetzt noch tun sollten.

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Mit dem Sommer neigt sich auch die Zeit der – zumeist ersten – Erfahrungen im Berufsleben für den Nachwuchs zu Ende. Doch vor allem bei jungen Beschäftigten kann es zu Fehlern bei der Abrechnung kommen. So müssen auch hier nicht verbrauchter Urlaub, Urlaubs- und Weihnachtsgeld, Überstunden und Co. korrekt abgerechnet werden.

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