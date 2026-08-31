Philipp bringt euch heute ordentlich ins Wackeln

Heute bringt Philipp euch ordentlich ins Wackeln! Bei seinen Übungen sind Gleichgewicht und Kraft gefragt. Dazu erzählt Philipp von einer Zuschauerin, die durch tägliche Bewegung ihre Knieschmerzen losgeworden ist. Für ihn steht fest: Tägliche Bewegung ist einfach wichtig! Und er freut sich weiterhin über eure Fotos und Geschichten an philippbewegt@krone.tv.