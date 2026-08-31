Zweiter Schicksalsschlag für Familie von Marcel

Jeder Beitrag hilft

Deshalb versucht man nun, mit einer Spendenaktion zumindest die zwei Familien finanziell zu unterstützen. „Ich denke, es ist zumindest ein kleiner Trost, den wir gemeinsam spenden können, um ihnen in dieser schweren Zeit einen Teil der finanziellen Last von den Schultern zu nehmen. Jeder Beitrag – ganz egal in welcher Höhe – ist ein Zeichen des Mitgefühls, des Zusammenhalts und der Unterstützung“, sagt dazu Jürgen Heumayr, Ortsgruppenleiter und Gemeindevorstand.