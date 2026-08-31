Zweiter Schicksalsschlag für Familie von Marcel

Nach dem schrecklichen Unfall in der Nacht auf Sonntag in Ternberg in Oberösterreich ist die Hilfsbereitschaft in der Region groß. Die FPÖ Sierning, bei der Marcel (26) und Markus (25) aktiv waren, startete nun eine Spendenaktion für die Familien. Für die Angehörigen von Marcel ist es der zweite Schicksalsschlag innerhalb kurzer Zeit: Seine Schwester starb zu Weihnachten.
Auch am Tag nach dem schrecklichen Unfall in Ternberg sitzt der Schock bei Freunden, Angehörigen und Wegbegleitern tief. Wie berichtet, starben die besten Freunde Marcel G. (26) und Markus R. (25), in der Nacht auf Sonntag bei einem folgenschweren Unfall.
Die beiden jungen Männer galten bei der Ortsgruppe der FPÖ Sierning als äußerst engagiert, korrekt und aufrecht. „Man hat sich immer auf sie verlassen können. Sie waren immer die Ersten, die angepackt haben. Sie wollten wirklich etwas bewegen und mithelfen“, erinnern sich Wegbegleiter.
Jeder Beitrag hilft
Deshalb versucht man nun, mit einer Spendenaktion zumindest die zwei Familien finanziell zu unterstützen. „Ich denke, es ist zumindest ein kleiner Trost, den wir gemeinsam spenden können, um ihnen in dieser schweren Zeit einen Teil der finanziellen Last von den Schultern zu nehmen. Jeder Beitrag – ganz egal in welcher Höhe – ist ein Zeichen des Mitgefühls, des Zusammenhalts und der Unterstützung“, sagt dazu Jürgen Heumayr, Ortsgruppenleiter und Gemeindevorstand.
„Markus und Marcel werden uns fehlen“
Und auch FP-Oberösterreich-Chef Manfred Haimbuchner ist von dem Unglück mitgenommen: „Mit großer Trauer habe ich erfahren, dass zwei junge Mitstreiter unserer Gesinnungsgemeinschaft tragisch von uns gegangen sind. Mein aufrichtiges Mitgefühl gilt ihren Familien, Angehörigen und Freunden. Ich wünsche ihnen in dieser schweren Zeit viel Kraft und Zusammenhalt. Markus und Marcel werden uns fehlen.“
Für die Familie von Marcel ist es nicht der erste Schicksalsschlag, den sie in der jüngeren Vergangenheit gemeinsam verkraften muss: Ausgerechnet am 24. Dezember des vergangenen Jahres starb eine ältere Schwester von Marcel. Und jetzt das nächste Drama ...
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