September beginnt mit einer unbequemen Frage

Was bringt der September 2026 – und warum fordert er uns gleich zu Beginn zu einer wichtigen Entscheidung heraus? Astrologin und Coach Astrid Hogl-Kräuter spricht im krone.tv-Talk über innere Blockaden, alte Muster und die spannenden Einflüsse von Mars, Saturn und Jupiter. Sie erklärt, warum sich manches derzeit besonders zäh anfühlt und wie wir trotzdem ins Handeln kommen können. Dabei geht es nicht um große Vorsätze, sondern um konkrete Schritte: Was willst du verändern – und was kannst du jetzt dafür tun? Mehr dazu im Video oben!