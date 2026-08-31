Datenschutz erschwert Suche nach einem Todeslenker

Ein 26-jähriger Motorradfahrer aus Salzburg starb in Sankt Lorenz in Oberösterreich, weil er einem ausparkenden Autofahrer ausweichen musste. Der Pkw-Lenker fuhr einfach davon, die Ermittlungen laufen seit einem Monat. Bei der Auswertung von Videokameras wurde der Datenschutz zum Spielverderber.