„Eine Schande!“ Kanzler Stocker geht auf Kickl los

In der zweiten Ausgabe von „Was jetzt? Das ,Krone‘-Sommergespräch“ treffen krone.tv-Moderatorin Katia Wagner und „Krone“-Politik-Chef Christian Nusser auf den Bundeskanzler. Während Christian Stocker (ÖVP) wenig überraschend die Errungenschaften der Regierung lobt, findet er zur FPÖ wenig positive Worte. „Ich halte das für eine Schande für Österreich! Und die Verantwortung dafür trägt Herbert Kickl“, sagt er. Was der Kanzler dem blauen Chef zur Last legt, sehen Sie im Video oben!