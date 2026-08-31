Startschuss in der HLA – West-Gipfel im TV-Studio!

Nach dem HLA & WHA Supercup ist vor dem Saisonstart in den Profi-Handball-Ligen in Österreich. Bereits am Wochenende erfolgt der Auftakt in der HLA Meisterliga und „Handball – Das Magazin“ ist zurück. Michael Miskovec (Handball Tirol) und Claudio Svecak (Bregenz Handball) sprechen über die schwieirige Vorsaison, Erwartungen an 26/27 und den bevorstehenden Saisonstart!