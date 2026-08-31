Wo man drei Jahre auf seinen goldenen Sitz wartet

Wenn in der Landesliga Gnas vor 1600 Zuschauern Fehring empfängt, brennt die Spätsommerluft. „Dieses Derby ist das Spiel des Jahres!“, weiß Stefan Strohmeier, Sportlicher Leiter bei den Hausherren, die sich über ein volles Haus freuen durften – und einen ausgelasteten VIP-Klub!