„Verlorener Sohn“ Taferner kehrt zur WSG zurück

„Qualität, Einsatz, Laufstärke, Herz, Mut!“

„Matthäus hatte in den letzten Wochen tatsächlich einige konkrete Optionen im In- und Ausland auf dem Tisch. Er hat sich das alles in Ruhe angeschaut und ernsthaft abgewogen – am Ende war aber das für ihn wirklich stimmige Angebot, wirtschaftlich wie sportlich, nicht dabei“, sagte WSG-Sport-Manager Stefan Köck. Taferner stehe für „kein lautes Spiel, aber eines, das man spürt: Qualität, Einsatz, Laufstärke, Herz, Mut.“