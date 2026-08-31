„Verlorener Sohn“ Taferner kehrt zur WSG zurück

Ende gut, alles gut – Matthäus Taferner ist zur WSG Tirol zurückgekehrt!
Der 25-jährige Mittelfeldspieler, dessen Vertrag bei den Tirolern Ende Juni ausgelaufen war, unterschrieb am Montag und damit wenige Tage vor dem Ende des Transferfensters beim Tabellenneunten der Fußball-Bundesliga ein neues Arbeitspapier.
Die Hoffnung auf einen Wechsel ins Ausland erfüllte sich für den Tiroler Taferner, der in den vergangenen drei Jahren 89 Pflichtspiele für die WSG absolviert hatte, damit nicht.
„Qualität, Einsatz, Laufstärke, Herz, Mut!“
„Matthäus hatte in den letzten Wochen tatsächlich einige konkrete Optionen im In- und Ausland auf dem Tisch. Er hat sich das alles in Ruhe angeschaut und ernsthaft abgewogen – am Ende war aber das für ihn wirklich stimmige Angebot, wirtschaftlich wie sportlich, nicht dabei“, sagte WSG-Sport-Manager Stefan Köck. Taferner stehe für „kein lautes Spiel, aber eines, das man spürt: Qualität, Einsatz, Laufstärke, Herz, Mut.“
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