Mann soll Haus seines Ehemannes angezündet haben

Mit Feuerzeug gezündelt

Der Beschuldigte wurde letztlich auf einem Feldweg in der Nähe von Altenmarkt angehalten und festgenommen. Bei einer Befragung gab er an, nach einem Streit mit seinem Ehemann mit einem Feuerzeug gezündelt zu haben. Der 40-Jährige wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert.