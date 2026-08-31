Mann soll Haus seines Ehemannes angezündet haben

Ein stark alkoholisierter 40-Jähriger soll am Wochenende nach einem Streit das Haus seines Ehemannes in Gaubitsch in Niederösterreich angezündet haben.
Der lettische Staatsbürger meldete den Vorfall selbst via Notruf und wurde in der Folge von den Beamten festgenommen, berichtete die Polizei am Montag. Das Objekt wurde durch die Flammen zerstört, die Schadenssumme dürfte im niedrigen sechsstelligen Eurobereich liegen.
Dachstuhl stand in Vollbrand
Der 40-Jährige hatte am Samstag kurz vor 3.45 Uhr den Polizeinotruf gewählt und angegeben, das Wohnhaus seines Partners in Altenmarkt, einer Katastralgemeinde von Gaubitsch, in Brand gesetzt zu haben. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Dachstuhl bereits in Vollbrand. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand.
Mit Feuerzeug gezündelt
Der Beschuldigte wurde letztlich auf einem Feldweg in der Nähe von Altenmarkt angehalten und festgenommen. Bei einer Befragung gab er an, nach einem Streit mit seinem Ehemann mit einem Feuerzeug gezündelt zu haben. Der 40-Jährige wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert.
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