Sinja Kraus gegen Karolina Muchova ab 17 Uhr LIVE

Erste Runde bei den US Open: Sinja Kraus trifft heute um 17 Uhr auf Karolina Muchova. Mit sportkrone.at sind Sie live dabei – siehe Ticker unten.
Hier gibt es den Liveticker:
Die Wienerin Kraus hat mit Muchova die wohl schwierigste Erstrunden-Aufgabe des österreichischen Einzel-Sextetts bei den US Open. Die Tschechin kommt als Wimbledon-Finalistin und hat beim aktuellen Turnier am Mittwoch im Mixed an der Seite ihres Landsmanns Jakub Mensik auch schon einen Titel geholt. Kraus gibt ihre Premiere beim Grand-Slam-Event in New York.
Kraus reiste aus Mexiko an, beim Turnier in Monterrey war für sie in der ersten Qualifikationsrunde sowie an der Seite der Polin Maja Chwalinska im Doppel-Viertelfinale Endstation. Die Weiterreise in den „Big Apple“ erfolgte danach mit besonderer Vorfreude.
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