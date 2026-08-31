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Sinja Kraus gegen Karolina Muchova ab 17 Uhr LIVE

Tennis
31.08.2026 10:03
Sinja Kraus
Sinja Kraus(Bild: AFP/DYLAN BUELL)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Erste Runde bei den US Open: Sinja Kraus trifft heute um 17 Uhr auf Karolina Muchova. Mit sportkrone.at sind Sie live dabei – siehe Ticker unten.

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Hier gibt es den Liveticker:

Die Wienerin Kraus hat mit Muchova die wohl schwierigste Erstrunden-Aufgabe des österreichischen Einzel-Sextetts bei den US Open. Die Tschechin kommt als Wimbledon-Finalistin und hat beim aktuellen Turnier am Mittwoch im Mixed an der Seite ihres Landsmanns Jakub Mensik auch schon einen Titel geholt. Kraus gibt ihre Premiere beim Grand-Slam-Event in New York.

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Kraus reiste aus Mexiko an, beim Turnier in Monterrey war für sie in der ersten Qualifikationsrunde sowie an der Seite der Polin Maja Chwalinska im Doppel-Viertelfinale Endstation. Die Weiterreise in den „Big Apple“ erfolgte danach mit besonderer Vorfreude.

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