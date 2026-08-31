Sinja Kraus gegen Karolina Muchova ab 17 Uhr LIVE

Die Wienerin Kraus hat mit Muchova die wohl schwierigste Erstrunden-Aufgabe des österreichischen Einzel-Sextetts bei den US Open. Die Tschechin kommt als Wimbledon-Finalistin und hat beim aktuellen Turnier am Mittwoch im Mixed an der Seite ihres Landsmanns Jakub Mensik auch schon einen Titel geholt. Kraus gibt ihre Premiere beim Grand-Slam-Event in New York.