Nikotin: „Bin hoch geflogen und tief gefallen!“

Die ewigen Vergleiche mit Falco? Langsam überflüssig. Im Talk mit Sasa Schwarzjirg spricht Sänger Nikotin sehr ehrlich über Schicksalsschläge, Höhenflüge, Krisen und darüber, warum der Falco-Vergleich auch langsam ad acta gelegt werden darf. Das beweist er am 5. September als Headliner in der Arena.