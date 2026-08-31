Thriller aus Tirol gibt‘s jetzt sogar im Stream

Es ist ein vielfach ausgezeichneter Thriller von Alexander Mair aus Kufstein in Tirol, der nun kostenlos einem breiten Publikum zugänglich gemacht wird – und das nach einer erfolgreichen internationalen Festivaltour. Für den Filmemacher ist das ein „ganz besonderer Schritt“, wie er uns erzählt.
Was als unabhängige Filmproduktion aus Tirol begann, erreicht nun ein Millionenpublikum: Der Kurzfilm „The Emergency Call“ des Kufsteiner Filmemachers Alexander Mair wurde vom Streaminganbieter JOYN lizenziert. Seit wenigen Tagen ist der rund neunminütige Thriller dort zu sehen – und zwar kostenlos!
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