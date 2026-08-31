Auf der Skipiste in Schladming brach das Eis

Der 34-jährige Christoph Haas wechselte von Rapid zum Wiener Sportclub in die Ostliga. Grün-Weiß bleibt er dennoch weiterhin erhalten. Seine Frau und TV-Moderatorin Kimberly lernte der Schlussmann in der Steiermark kennen.
„Der Klub hat sehr viel Tradition, tolle Fans und ein unglaublich cooles neues Stadion. Das Gesamtpaket ist perfekt“, schwärmt Christoph Haas. Der seit Sommer bei Ostligist Sportclub zwischen den Pfosten steht, von Rapid II an die Alszeile wechselte, Trainer Daniel Seper bereits aus seiner Zeit in Hütteldorf kennt.
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