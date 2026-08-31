Auf der Skipiste in Schladming brach das Eis

„Der Klub hat sehr viel Tradition, tolle Fans und ein unglaublich cooles neues Stadion. Das Gesamtpaket ist perfekt“, schwärmt Christoph Haas. Der seit Sommer bei Ostligist Sportclub zwischen den Pfosten steht, von Rapid II an die Alszeile wechselte, Trainer Daniel Seper bereits aus seiner Zeit in Hütteldorf kennt.