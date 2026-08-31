Aus und vorbei! Lionel Messi beendet Teamkarriere

Der Offensivspieler schrieb, er habe den Text bereits am 21. Juli – zwei Tage nach dem WM-Finale – verfasst. Nach dem Tod seines Vaters am 8. August sei er noch mehr von der Richtigkeit dieser Entscheidung überzeugt. „Ich gehe mit der Gewissheit und dem Stolz, euch gemeinsam mit meinen Mitspielern traumhafte Momente beschert zu haben. Es war der Wahnsinn, das mit euch erlebt zu haben. Ich liebe euch!“, erklärte Messi in seinem bewegenden Statement an die Fans.