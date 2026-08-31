Donner und Regen, dann Ruhe: So wird die Nacht

Nach Mitternacht wird es ruhiger

Doch schon nach Mitternacht beruhigt sich die Lage allmählich. Die Schauer werden seltener, die Wolken beginnen aufzulockern – und damit stehen die Chancen auf eine deutlich ruhigere zweite Nachthälfte gut. Die Temperaturen gehen dabei ordentlich zurück: 8 bis 19 Grad werden in der Nacht erwartet. Während es in manchen Regionen also schon recht frisch wird, bleibt es anderswo vergleichsweise mild.