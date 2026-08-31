Donner und Regen, dann Ruhe: So wird die Nacht

Noch einmal heißt es heute Abend: Regenschirm griffbereit! Wolken ziehen auf, dazu gehen immer wieder Regenschauer nieder. Auch das eine oder andere Gewitter kann sich dazumischen. Wer heute Abend noch unterwegs ist, sollte also besser ein wachsames Auge in Richtung Himmel richten.
Zunächst bleibt es vielerorts unbeständig: Schauer und Gewitter ziehen vor allem in der ersten Nachthälfte durch. Der Wind weht dabei im Westen und Süden schwach bis mäßig, sonst mäßig bis lebhaft. Er kommt aus Südwest bis Nordwest und kann damit mancherorts ordentlich auffrischen.
Nach Mitternacht wird es ruhiger
Doch schon nach Mitternacht beruhigt sich die Lage allmählich. Die Schauer werden seltener, die Wolken beginnen aufzulockern – und damit stehen die Chancen auf eine deutlich ruhigere zweite Nachthälfte gut. Die Temperaturen gehen dabei ordentlich zurück: 8 bis 19 Grad werden in der Nacht erwartet. Während es in manchen Regionen also schon recht frisch wird, bleibt es anderswo vergleichsweise mild.
Dienstag startet freundlich
Und wie geht es am Dienstag weiter? Der Tag beginnt vielerorts durchaus freundlich. Zwar halten sich bis zum frühen Vormittag vor allem im Bergland und im Südosten noch regional einige Wolken. Sonst zeigt sich zunächst häufig die Sonne.
Im Laufe des Tages nimmt die Bewölkung allerdings wieder etwas zu. Ab Mittag wachsen Quellwolken in die Höhe, im Bergland sind in weiterer Folge einzelne Regenschauer möglich. Ein komplett trockener Dienstag ist damit vor allem in den Bergen nicht überall garantiert.
Der Wind bleibt schwach bis mäßig, im Donauraum kann er zeitweise lebhaft auffrischen. Temperaturmäßig geht es am Dienstag wieder deutlich nach oben: Am Morgen liegen die Werte zwischen 8 und 19 Grad, am Nachmittag werden sommerliche 21 bis 29 Grad erreicht.
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