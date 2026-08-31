Lilli Tagger gegen Tamara Korpatsch ab 17 Uhr LIVE

Erste Runde bei den US Open: Lilli Tagger trifft auf Tamara Korpatsch. Mit sportkrone.at sind Sie ab 17 Uhr live dabei – siehe Ticker unten.
Hier gibt es den Liveticker:
Tagger steht erstmals bei diesem Major im Hauptbewerb, wohnt in einem Hotel in Times-Square-Nähe. Beide Duelle mit der Deutschen Korpatsch hat die Osttirolerin gewonnen. „Ich weiß, wie sie spielt, und sie sollte mich jetzt nicht überraschen können. Aber ich darf sie nicht unterschätzen.“
Tagger spielt auch Doppel, wie bei den French Open in Paris tritt sie mit der erfahrenen Italienerin Sara Errani an.
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