Gewinnen Sie Goodie Bags für den Barista Cup!

Wien wird zur Kaffee-Hauptstadt der Welt! Am 4. September 2026 steigt im Wiener MuseumsQuartier das große Finale des „Julius Meinl Barista Cup“. Wir verlosen fünf prall gefüllte Fanpakete voller Genuss – wie Sie mitmachen können erfahren Sie hier!
Wenn sich feinste Kaffeearomen mit meisterhafter Handwerkskunst verbinden, dann ist wieder Barista-Cup-Zeit! 15 Kaffeeprofis aus aller Welt reisen nach Wien an, um beim spektakulären Grand Finale live gegeneinander anzutreten.
Ein Fest für alle Kaffeefans im Wiener MuseumsQuartier
Am Freitag, den 4. September, verwandelt sich das MuseumsQuartier in ein Paradies für Genießer:
Spannende Bewerbe: Erleben Sie die besten Baristas der Welt hautnah in Aktion.
Buntes Rahmenprogramm: Freuen Sie sich auf eine eigene Kaffee-Erlebniswelt, tolle Publikumsgewinnspiele und köstlichen Gratiskaffee zum Durchkosten.
Giant Cup Tour: Bereits am 2. September (Riesenrad) und 3. September (Gloriette Schönbrunn) tourt eine riesige Kaffeetasse durch Wien und lädt auf eine Kostprobe ein.
Jetzt mitmachen und gewinnen
Gemeinsam mit Julius Meinl verlosen wir 5x ein exklusives Goodie Bag, vollgepackt mit ausgewählten, erstklassigen Kaffee- und Teespezialitäten und einer hochwertigen, speziellen Julius Meinl Kaffeetasse. Füllen Sie einfach das unten stehende Teilnahmeformular aus und beantworten Sie die Gewinnspielfrage. Mit etwas Glück gehört eines der exklusiven Genusspakete bald Ihnen!