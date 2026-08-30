Zum 80er: Diese Stars rockten mit Boris Bukowski

Mit Hits wie „Kokain“ schrieb Boris Bukowski Geschichte. Heuer hat der Musiker gleich doppelt Grund zur Freude: Er wurde 80 – und steht seit 65 Jahren auf der Bühne! Beim Purkersdorfer Open Air sorgte Bukowski nun gemeinsam mit Austropop-Weggefährten ordentlich für Stimmung. Wie er nach seiner überstandenen Krankheit aufs Leben blickt und welche Stars bis zuletzt auf der Bühne stehen werden? Wir haben nachgefragt.