Marius trägt mit der Familie Sarg von König Harald

Nach dem Tod von König Harald V. am 28. August nimmt Norwegen Abschied von seinem geliebten Monarchen. Am Montagnachmittag wurde der Sarg des Königs von seinen Kindern und Enkelkindern durch die historischen Säle des Osloer Königspalastes zur Schlosskapelle getragen. Unter den Sargträgern war auch Marius Borg Høiby, der Stiefsohn von König Haakon – mit elektronischer Fußfessel.
Haakon zeigte damit, dass Høiby, den er bei der Hochzeit mit Mette-Marit als seinen Sohn angenommen und gemeinsam mit seiner Frau großgezogen hat, ein Teil der Familie ist und bleibt.
Dem Sarg folgten Mette-Marit und Königin Sonja. Hand in Hand schritten die beiden Frauen hinter dem Sarg des Königs durch die historischen Säle des Palastes. Sichtlich von der Trauer gezeichnet.
König Haakon sowie Kronprinzessin Ingrid Alexandra und sein Sohn Prinz Sverre Magnus bildeten den Anfang der Sargträger.
Hinter Ingrid Alexandra, die am Dienstag gemeinsam mit ihrem Vater den königlichen Eid ablegen wird, schritt ihre Tante Prinzessin Märtha Louise. Hinter Prinz Sverre Magnus folgten weitere Familienmitglieder. Auch Märtha Louises drei Töchter Maud Angelica, Leah Isadora und Emma Tallulah Behn trugen den Sarg. Hinten rechts ging Høiby.
Der 29-Jährige, der kürzlich wegen Vergewaltigung verurteilt wurde, nahm unter strengen Auflagen und mit elektronischer Fußfessel an der Prozession durch den Königspalast teil.
Die Angestellten des Palastes standen Spalier, um den König zu würdigen, als er durch den Gelben Salon, den Spiegelsaal, den Speisesaal, den Kleinen Bankettsaal und den Großen Bankettsaal getragen wurde, wo ihn Angehörige des Militärs übernahmen.
In der Schlosskapelle wurde der Sarg auf einen mit Samt bezogenen Katafalk gestellt und mit Kränzen und Blumenherzen der Familie geschmückt. Die Königskrone und das Nationalschwert wurden auf den Sarg gelegt, die Orden am Fuße des Sargs platziert.
Der Trauerzug wurde vom norwegischen Fernsehen live übertragen. Es ist das erste Mal, dass das norwegische Volk den Akt der Überführung so miterleben durfte, berichten lokale Medien. Beim letzten Mal hätte es lediglich ein einziges Foto der Prozession gegeben.
Die Prozession mit einem anschließenden Trauergottesdienst nur für die Familie und den Hofstaat, markierte den Beginn der offiziellen Abschiedsfeierlichkeiten für König Harald V., der das Land über drei Jahrzehnte lang mit Würde und Popularität führte.
US-Schamane fehlte wegen Nierentransplantation
Nicht anwesend war der Ehemann von Prinzessin Märtha Louise, obwohl das Paar am Montag seinen zweiten Hochzeitstag feierte. Der US-Schamane Durek Verrett unterzog sich in der vergangenen Woche einer Nierentransplantation und liegt noch im Krankenhaus.
Die Beerdigung von König Harald findet am 9. September statt. Bis dahin habe Trauernde ab Dienstag, 14 Uhr, die Möglichkeit, sich in der Palastkapelle vom König zu verabschieden.
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