Wie der Pensionsfonds in Österreich aussehen kann

Wo gibt es Staatsfonds: Vor allem wohlhabendste Länder setzen bei der Absicherung ihrer Pensionen nicht ausschließlich auf laufende Beiträge, sondern bauen zusätzlich langfristig Vermögen am Kapitalmarkt auf. Mehr als zwei Drittel der OECD-Staaten verfügen heute über staatliche Pensionsreservefonds, die zur Unterstützung der umlagefinanzierten Pensionssysteme dienen.