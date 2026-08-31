Mehr Bundesliga

Wann er Comeback gibt

Endlich! „König Otar“ ist wieder an Bord

Fünf Klasse-Treffer

Wählen Sie hier das Tor der 5. Bundesliga-Runde!

Kein Auslandswechsel

„Verlorener Sohn“ Taferner kehrt zur WSG zurück

3:0 gegen Altach

Der LASK bleibt makellos – die Highlights im Video

Die Highlights

Im Video: Auch Sturm beißt sich an Rapid Zähne aus