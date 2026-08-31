Wie ein Spanier in Italien das Speiseeis erfand

Auch wenn der meteorologische Sommer zu Ende geht, der Gusto auf Eis bleibt! „Krone“-Wissenschaftsexperte Dr. Christian Mähr erklärt die Herstellung der Schleckerei und räumt zudem mit mehreren Mythen auf.
Die erste Eismaschine ging Mitte des 19. Jahrhunderts in Betrieb. Man ist geneigt, dafür einen gewissen Fortschritt der Technologie verantwortlich zu machen, schließlich braucht es für eine Eismaschine allerhand: einen Kompressor, also einen Zylinder mit dicht schließenden Kolben wie bei der Dampfmaschine, Ventile, Dichtungen, Kenntnisse im Löten, überhaupt in der Metallbearbeitung – und zwar solche, die weit über das Schmieden von Schwertern hinausgehen. Aber das ist nur die halbe Wahrheit.
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