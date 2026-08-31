Altkanzler Nehammer attackiert „extremen“ Kickl

Nehammer bereut Rücktritt nicht

Sein Rücktritt sei ihm zwar schwergefallen, aber eine der „richtigsten“ Entscheidungen seines Lebens gewesen. „Ich habe damals sehr viel an meine Kinder gedacht. Ich wollte ihnen vorleben, dass ein Wort ein Wort ist. Und am Ende ist es so gekommen, wie ich wollte: zu einer Regierung ohne den FPÖ-Chef“, gab Nehammer Einblick in sein damaliges Handeln, nachdem die Dreierkoalition nach einer ersten Verhandlungsrunde gescheitert war.