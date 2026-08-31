Hedl sorgt mit Doppelpack für Begeisterung!

Was für ein gelungener Sonntag für die Fußballer-Familie Hedl: Während in Wien Niklas Hedl (25) als Stammgoalie des SK Rapid einen 3:2-Heimsieg gegen den SK Sturm Graz bejubeln hat dürfen, ist Bruder Tobias (23) im Dress des belgischen Erstligisten SV Zulte-Waregem mit einem Doppelpack erfolgreich gewesen!
Der als Stürmer bzw. offensiver Mittelfeldspieler so ganz und gar komplett gegen die Hedl’sche Familientradition des Tore-Verhinderns agierende Tobias Hedl bestätigte mit seinen beiden Toren beim KVC Westerlo seine gute Form zum Saisonstart. Bereits in der Vorwoche war er beim 4:0-Heimsieg gegen den SK Beveren mit zwei Assists vorstellig geworden.
Seit Jänner 2025 in Belgien engagiert
Der in der Wolle gefärbte Grün-Weiße – so wie bereits sein Vater Raimund (115 Pflichtspiele für Rapid) und seine Brüder Niklas und Philip – ist seit Jänner 2025 in Belgien engagiert und brachte es seither in 26 Liga- und Cup-Partien für den UEFA-Cup-Halbfinalisten von 1985/86 auf 8 Tore und 3 Assists. Bei Rapid war er nicht über das Zweier-Team hinausgekommen, für das er 35 Tore in 87 Spielen erzielen konnte.
Mit dem SV Zulte-Waregem hält Tobias Hedl nach vier gespielten Runden der belgischen Fußball-Meisterschaft bei 8 Punkten, das bringt Tabellenplatz 4 mit sich …
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