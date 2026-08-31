Hedl sorgt mit Doppelpack für Begeisterung!

Seit Jänner 2025 in Belgien engagiert

Der in der Wolle gefärbte Grün-Weiße – so wie bereits sein Vater Raimund (115 Pflichtspiele für Rapid) und seine Brüder Niklas und Philip – ist seit Jänner 2025 in Belgien engagiert und brachte es seither in 26 Liga- und Cup-Partien für den UEFA-Cup-Halbfinalisten von 1985/86 auf 8 Tore und 3 Assists. Bei Rapid war er nicht über das Zweier-Team hinausgekommen, für das er 35 Tore in 87 Spielen erzielen konnte.