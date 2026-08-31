Geheimrezept für hohes Alter: „Nicht schimpfen“

„Ich habe das Diamond Painting vor gut zehn Jahren für mich entdeckt. Vorher habe ich seit meinen Kindertagen gehäkelt – das habe ich von meiner Mutter gelernt“, erzählt Frau Buchreiter, die vor wenigen Tagen ihr außergewöhnliches Lebensalter erreichte. Und die rüstige Ferlacherin hat auch ein ganz besonderes Rezept für dieses hohe Lebensalter.