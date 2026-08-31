Geheimrezept für hohes Alter: „Nicht schimpfen“

Auch mit 100 Jahren ist die Rosentalerin Anna Buchreiter noch immer fit. Dabei liegt hinter der ehemaligen Landwirtin aus Ferlach in Kärnten ein bewegtes Leben. Der „Krone“ verrät sie, worauf es im Leben ankommt und wie man ein solch beachtliches Alter erreicht.
Noch immer wird jeder Stein genau dorthin platziert, wo er hingehört. Still und hoch konzentriert sitzt Anna Buchreiter vor dem Marienbildnis, welches mit kleinen Acrylsteinen in akribischer Arbeit beklebt wird. Und genau das ist auch das liebste Hobby der 100-Jährigen.
„Ich habe das Diamond Painting vor gut zehn Jahren für mich entdeckt. Vorher habe ich seit meinen Kindertagen gehäkelt – das habe ich von meiner Mutter gelernt“, erzählt Frau Buchreiter, die vor wenigen Tagen ihr außergewöhnliches Lebensalter erreichte. Und die rüstige Ferlacherin hat auch ein ganz besonderes Rezept für dieses hohe Lebensalter.
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