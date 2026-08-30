„Marcel und Markus waren überall gerne gesehen“

„Sie waren mehr als nur irgendwelche Mitglieder unserer Ortsparteigruppe, sie waren unsere Freunde. Wir können es alle noch nicht glauben“, sucht Jürgen Heumayr, Ortsparteiobmann der FPÖ Sierning und Gemeindevorstand, nach den richtigen Worten. Vom Papa eines der Opfer wurde der Lokalpolitiker über den tragischen Tod zweier engagierter Wegbegleiter informiert.