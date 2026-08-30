Island: Knappe Mehrheit für EU-Beitrittsgespräche

Demnach stimmten 51,2 Prozent für den Vorschlag der Regierung, die Verhandlungen wieder aufzunehmen, und 48,8 Prozent dagegen, wie der Sender RUV meldete. Die Angaben basieren auf rund 87.000 ausgezählten Stimmen von insgesamt 270.000 Wahlberechtigten.

Umfragen hatten zuletzt auf ein knappes Rennen hingedeutet. Ein „Ja“ würde Gespräche mit Brüssel ermöglichen. Über einen tatsächlichen EU-Beitritt müsste Island zu einem späteren Zeitpunkt in einem zweiten Referendum entscheiden.