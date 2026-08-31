FINALE: Golden Bowl ohne „Rhein Fire-Patienten“

Erwartungsgemäß stehen die Vienna Vikings im Finale der American Football League Europe (AFLE). Nach einem 71:34-Sieg über die London Warriors steht man im „Golden Bowl“-Endspiel, das am Sonntag auf krone.tv übertragen wird. Gegenüber stehen die Wroclaw Panthers, die sich im Halbfinale gegen Rhein Fire in einem Thriller durchsetzen. In „Home Of Football“ spricht O-Liner Aleksandar Milanovic über den Saisonverlauf und die Sehnsucht nach einem Titel!