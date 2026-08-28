Führerschein: Das ändert sich ab dem 1. September

Einfacher wird es für die Besitzer von Führerscheinen der Klasse C und D. Künftig gilt auch ab dem 60. Lebensjahr die allgemeine Befristung von fünf Jahren – bisher musste die Lenkberechtigung ab diesem Alter alle zwei Jahre verlängert werden. „Die neue Regelung ist eine Erleichterung für langjährige Berufskraftfahrer:innen, die künftig weniger Behördenwege und administrativen Aufwand haben“, sagt ÖAMTC-Juristin Ursula Zelenka.
Ebenfalls verlängert wird die Gültigkeitsdauer Internationaler Führerscheine nach dem Wiener Übereinkommen, das von rund 90 Staaten, darunter viele beliebte Reiseziele der Österreicher:innen, angewandt wird: Sie sind künftig drei Jahre gültig (bisher war es ein Jahr). Aber: „Internationale Führerscheine nach anderen Übereinkommen bleiben von dieser Regelung unberührt und gelten weiterhin für ein Jahr – dies betrifft z. B. auch große Länder wie die USA oder Kanada“, betont der Verkehrsklub.
Es gibt neue Fristen bei Führerscheinprüfungen. Wer die Prüfung nicht besteht, kann künftig bereits nach zwölf Tagen (bisher nach zwei Wochen) erneut antreten. Deutlich strenger werden hingegen die Folgen von Täuschungsversuchen bei der Prüfung: „Ein erneutes Antreten ist in solchen Fällen künftig erst nach 18 Monaten möglich. Bisher betrug die Sperrfrist neun Monate“, hält Zelenka fest.
Etwas mehr zeitlichen Spielraum hat man künftig bei Verlust oder Diebstahl des Führerscheins. Die entsprechende Anzeigenbestätigung hat längere Gültigkeit. Statt vier darf man demnächst bis zu acht Wochen damit unterwegs sein.
Neu geregelt wird auch der Umgang mit dem Verzicht auf Lenkberechtigungen: Wer komplett verzichtet, muss den Führerschein künftig ganz abgeben. Bei einem Teilverzicht wird ein neuer Führerschein mit den verbleibenden Führerscheinklassen ausgestellt.
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