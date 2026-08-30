Islands kalte Schulter als Warnsignal für die EU

Unter Experten gilt der Ausgang des Referendums auch als Ergebnis einer fehlerhaften Strategie. Es wurde darüber abgestimmt, ob man Verhandlungen überhaupt wieder aufnehmen soll – nicht über ein konkretes Verhandlungsergebnis. Dadurch blieb viel Raum für Spekulationen und Befürchtungen. „Die EU-Institutionen hätten im Abstimmungskampf nur für negative Schlagzeilen gesorgt. Aber kleinere Mitgliedstaaten hätten den Isländern aufzeigen können, dass man in der EU weder den Wohlstand noch die eigene Identität verliert“, so Paul Schmidt, Präsident der Österreichische Gesellschaft für Europapolitik, der vor Ort war.