Nach Hitze-Sommer: So geht es Kärntner Flüssen

Schwimmen, tauchen, fischen – in Kärnten wird die Vielzahl an Gewässern von Jung und Alt auf unterschiedlichste Art genutzt. Dabei hat das „Land der Seen“ aber mehr als nur den Wörthersee & Co. zu bieten: Zu der Vielzahl an Seen gesellen sich nämlich mehr als Tausend heimische Fließgewässer, die in vielerlei Hinsicht essenziell für Kärnten sind.