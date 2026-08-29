„Niemand wusste, was kommt jetzt? Es war Chaos!“

Politikchef Christian Nusser unternimmt anlässlich 35 Jahre „Krone bunt“ eine Zeitreise mit Peter Filzmaier, dem Politik-Erklärer des Landes. Wie ihn, Sohn eines Kärntner Slowenen, 1991 der Zusammenbruch Jugoslawiens bewegte, ob er Talent und Dämon von Jörg Haider früh erkannte und wie es ist, vom Vierteltelefon aufs Handy umzusteigen.
Christian Nusser: Vor 35 Jahren, das verbindet uns beide, waren wir ja eine Spur jünger. Was haben Sie 1991 so getrieben?
Peter Filzmaier: Ich habe gerade mein Diplom-Studium abgeschlossen, damals wurde man noch Magister der Politikwissenschaft. Thema der Diplomarbeit war die Todesstrafe in den USA. Und ich habe mich entschlossen, dass ich ein Doktoratstudium anhängen will. Thema waren die politischen Aspekte der Olympischen Spiele.
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