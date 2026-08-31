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Oh, là, là

Irina Shayk heizt Fans mit sexy Popo-Foto ein

Society International
31.08.2026 17:00
Hier zeigt Irina Shayk ihre sexy Kehrseite auf Instagram.
Hier zeigt Irina Shayk ihre sexy Kehrseite auf Instagram.(Bild: Krone-Collage/Instagram/irinashayk)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Oh, là, là: Wer zeigt denn hier so frech den Popo? Es ist Model Irina Shayk, die ihren Fans Urlaubsgrüße schickt. 

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Bald ist der Sommer vorbei, doch hier und da schicken die Promis noch Grüße aus ihren Urlaubsdomizilen. Dabei wird mit Fotos von nackter Haut nicht gespart. Das russische Model Irina Shayk etwa heizt ihren Fans mit einem sexy Posting nochmal ordentlich ein.

Sexy Schnappschüsse
Viel an hat das Model auf den Fotos im Posting nicht. Ihre Kleidung beschränkt sich auf Bademode und hauchzarte Kleidchen. Irina scheint ihren Urlaub richtig zu genießen, denn die Fotos zeigen sie beim Relaxen, Stand-up-Paddeln und gutem Essen. Dabei postet sie nicht nur einmal, sondern gleich mehrmals Fotos ihrer sexy Kehrseite.

Hier schickt Irina Shayk Urlaubsgrüße:

Hier sieht man Irina beim Stand-up-Paddling.
Hier sieht man Irina beim Stand-up-Paddling.(Bild: Krone-Collage/Instagram/irinashayk)
Vor traumhafter Kulisse zeigt sich das Model von hinten.
Vor traumhafter Kulisse zeigt sich das Model von hinten.(Bild: Krone-Collage/Instagram/irinashayk)
In hauchzartem Dress legt Irina sogar eine kurze Twerk-Einlage hin.
In hauchzartem Dress legt Irina sogar eine kurze Twerk-Einlage hin.(Bild: Krone-Collage/Instagram/irinashayk)
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Modelt vor allem für Unterwäsche
Irina zeigt gerne, was sie hat. Dabei kann sie sich nicht nur von hinten, sondern vor allem von vorne sehen lassen: Die Beauty hat nämlich auch mega Bauchmuskeln.

Ihren Top-Body präsentiert das Irina Shayk gerne in Bademode und Unterwäsche. Sie war unter anderem für Intimissimi tätig.

Irina Shayk ist ein gefragtes Model.
Irina Shayk ist ein gefragtes Model.(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Amy)

Neben Cristiano Ronaldo zählt auch Bradley Cooper zu ihren Ex-Partnern. Mit Cooper hat sie eine gemeinsame Tochter. Aktuell ist das Model mit NBA-Basketballspieler Devin Booker liiert. 

 

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