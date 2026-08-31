Irina Shayk heizt Fans mit sexy Popo-Foto ein

Sexy Schnappschüsse

Viel an hat das Model auf den Fotos im Posting nicht. Ihre Kleidung beschränkt sich auf Bademode und hauchzarte Kleidchen. Irina scheint ihren Urlaub richtig zu genießen, denn die Fotos zeigen sie beim Relaxen, Stand-up-Paddeln und gutem Essen. Dabei postet sie nicht nur einmal, sondern gleich mehrmals Fotos ihrer sexy Kehrseite.