Irina Shayk heizt Fans mit sexy Popo-Foto ein

Oh, là, là: Wer zeigt denn hier so frech den Popo? Es ist Model Irina Shayk, die ihren Fans Urlaubsgrüße schickt.
Bald ist der Sommer vorbei, doch hier und da schicken die Promis noch Grüße aus ihren Urlaubsdomizilen. Dabei wird mit Fotos von nackter Haut nicht gespart. Das russische Model Irina Shayk etwa heizt ihren Fans mit einem sexy Posting nochmal ordentlich ein.
Sexy Schnappschüsse
Viel an hat das Model auf den Fotos im Posting nicht. Ihre Kleidung beschränkt sich auf Bademode und hauchzarte Kleidchen. Irina scheint ihren Urlaub richtig zu genießen, denn die Fotos zeigen sie beim Relaxen, Stand-up-Paddeln und gutem Essen. Dabei postet sie nicht nur einmal, sondern gleich mehrmals Fotos ihrer sexy Kehrseite.
Hier schickt Irina Shayk Urlaubsgrüße:
Modelt vor allem für Unterwäsche
Irina zeigt gerne, was sie hat. Dabei kann sie sich nicht nur von hinten, sondern vor allem von vorne sehen lassen: Die Beauty hat nämlich auch mega Bauchmuskeln.
Ihren Top-Body präsentiert das Irina Shayk gerne in Bademode und Unterwäsche. Sie war unter anderem für Intimissimi tätig.
Neben Cristiano Ronaldo zählt auch Bradley Cooper zu ihren Ex-Partnern. Mit Cooper hat sie eine gemeinsame Tochter. Aktuell ist das Model mit NBA-Basketballspieler Devin Booker liiert.
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