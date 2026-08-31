Kerzen an Brücke abgelegt, unter der sie starb

Die Nachricht über den Tod einer 28 Jahre alten Villacherin schockiert: Sie war bei einem Gelage unter einer Brücke mit ihrem Partner in Streit geraten – er trat zu, spricht aber von einem Unfall. Erst zehn Tage nach der Tat machte die Polizei den Fall öffentlich, Hinterbliebene und Freunde legten Blumen nieder und zündeten Kerzen an.