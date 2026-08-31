Kerzen an Brücke abgelegt, unter der sie starb

Die Nachricht über den Tod einer 28 Jahre alten Villacherin schockiert: Sie war bei einem Gelage unter einer Brücke mit ihrem Partner in Streit geraten – er trat zu, spricht aber von einem Unfall. Erst zehn Tage nach der Tat machte die Polizei den Fall öffentlich, Hinterbliebene und Freunde legten Blumen nieder und zündeten Kerzen an.
Nur noch Gedenkkerzen und Blumen – darunter eine einzelne rote Rose – unter der Villacher Draubrücke erinnern an die brutale Tat, die sich am 21. August hier abspielte: Eine Gruppe feiert unter dem monumentalen Bauwerk in der Kärntner Draustadt, als zwischen der 28-Jährigen und ihrem 39-jährigen Lebensgefährten ein Streit ausbricht. Was sich dann ereignete, versuchen die Ermittler des Landeskriminalamts Kärnten noch lückenlos aufzuklären.
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