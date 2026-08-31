Putin-Nachfolge: Wer wird der nächste Kreml-Zar?

Wladimir Putin ist der dienstälteste Kreml-Chef seit Josef Stalin. Seit einem Vierteljahrhundert führt er Russland mit harter Hand. Einen Nachfolger hat der 73-Jährige bis dato aber nicht bestimmt, was die Gerüchteküche in Moskau befeuert. Krone+ stellt die aussichtsreichsten Kandidaten vor.
Der russische Präsident Wladimir Putin hat ein mächtiges, komplett auf seine Person zugeschnittenes Regime errichtet – allerdings eines ohne konkreten Plan für die Zeit danach. Irgendwann wird der 73-jährige Autokrat sein Amt aufgeben (müssen), sei es durch Tod, Krankheit oder freiwilligen Rücktritt. Doch was dann geschieht, ist völlig unklar.
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