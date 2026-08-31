Putin-Nachfolge: Wer wird der nächste Kreml-Zar?

Der russische Präsident Wladimir Putin hat ein mächtiges, komplett auf seine Person zugeschnittenes Regime errichtet – allerdings eines ohne konkreten Plan für die Zeit danach. Irgendwann wird der 73-jährige Autokrat sein Amt aufgeben (müssen), sei es durch Tod, Krankheit oder freiwilligen Rücktritt. Doch was dann geschieht, ist völlig unklar.