Klimaneutral? TU-Studie prangert E-Auto-Lüge an

Der Unterschied zwischen 41 und 73 Prozent zeigt vor allem, wie sehr solche Rechnungen von ihren Annahmen abhängen. Welche Batteriegröße wird angesetzt? Wo wird sie hergestellt? Wie lange fährt das Auto? Welcher Strommix wird heute und in zehn Jahren verwendet? Wie hoch ist der reale Verbrauch? Und welche Emissionen entstehen bei Förderung, Raffination und Transport von Benzin und Diesel?