Ein Monat Krankenstand nach brutalem Faustschlag

Mit dem Hinterkopf auf Gehsteigkante gekracht

Wie dem auch war: Ein Ehepaar fährt in die Stadt, parkt sich ein. Die Lenkerin geht zum Zigarettenautomaten. Der Mann sieht im Rückspiegel das spätere Opfer und dessen Bekannten. Sechs Meter entfernt. Beide essen im Gastgarten Kebab. Der Mann steigt aus und schimpft. Das Opfer steht auf, hebt beschwichtigend die Hände. Der Mann kommt näher und schlägt ihm mit voller Wucht auf die Nase. Das Opfer fällt um, der spätere Angeklagte geht zum Auto. Das Ehepaar fährt weg.